Serata con il "Festival Music & Wine". Il belcanto italiano nelle Terme Leopoldine

Ìl Festival Music & Wine oggi alle 21.15 torna a bordo piscina delle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto con un galà lirico offerto dalle Italian Women in Music per una serata tutta al femminile e con un programma dedicato al belcanto italiano, spaziando dalle arie operistiche più conosciute di Pergolesi e Bellini fino a Verdi, Puccini e Bizet e con un gran finale dedicato all’operetta.

A salire sul palco il trio formato da alcune delle più importanti musiciste del panorama musicale italiano, quali la soprano Silvia Di Falco, la pianista Angela Ignacchiti e la flautista Palma di Gaetano che condurranno il pubblico attraverso le arie d’opera più famose fra le quali "Stizzoso mio stizzoso" da "La Serva Padrona" di Pergolesi fino alle fantasie verdiane per flauto e pianoforte, da "O mio babbino caro" di Puccini a "Casta Diva" da "Norma" di Bellini, e per finire poi con "Carmen" di Bizet e la "Romanza della Vilja" da "La Vedova Allegra" di Franz Lehar, in pieno clima di operetta.

Il soprano Silvia Di Falco si è perfezionata con maestri di fama internazionale quali William Matteuzzi, Raina Kabajvanska, Elio Battaglia, Luciana Serra, Renato Francesconi e Leo Nucci. La pianista Angela Ignacchiti si è diplomata brillantemente in Pianoforte e Clavicembalo nel Conservatorio "Verdi" di Milano, dove ha anche seguito il corso di Didattica della Musica. La flautista Palma di Gaetano si è diplomata col massimo dei voti nel Conservatorio "Schipa" di Lecce, perfezionandosi successivamente con maestri del calibro di Larrieu, Mercelli, Persichilli, Divittorio, Cavallo, Amenduni, Artaud e Gatti (per il flauto barocco). L’ingresso al concerto è gratuito senza necessità di prenotazione.