Serata "Black Empire" con un super ospite Suona Diss Gacha

Un’altra notte da non perdere al Disco Village: per la prima volta, la discoteca ospiterà il format Black Empire con la sua musica hip hop, reggaeton e urban. E non solo. Torna infatti un artista molto amato dalle nuove generazioni, Diss Gacha. E poi, per festeggiare l’arrivo di settembre, lo staff ha pensato ad una sorpresa per tutte le donne che, oggi fino all’una, entreranno gratuitamente in discoteca e per una di loro ci sarà anche un regalo speciale da parte della direzione.