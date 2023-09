Senzuno, nuova vita. Parcheggio con 164 posti. Progetto approvato

Un nuovo parcheggio a servizio del quartiere Senzuno e del centro, con 164 posti auto per bonificare l’area dell’ex depuratore all’interno dell’Ilva: il progetto è stato approvato ed è una soluzione che darà una risposta alla riorganizzazione della sosta in una zona della città frequentatissima soprattutto durante l’estate. Il progetto sarà realizzato nel 2024 e va di pari passo con la riqualificazione del quartiere Senzuno in corso di realizzazione. Con i lavori che renderanno Senzuno un quartiere completamente rinnovato serviva infatti una risposta alla carenza dei posti auto e la zona dell’ex depuratore, da riqualificare e bonificare ormai da molti anni, è stata ritenuta ideale per dare al quartiere, ma anche al centro cittadino, una risposta concreta alla carenza di parcheggi durante il periodo estivo. Il progetto è già finanziato con risorse di bilancio (circa 1 milione e 400 mila euro) che si vanno ad aggiungere ai finanziamenti ottenuti per Senzuno (5 milioni di euro da finanziamento Pnrr e 900 mila euro con risorse di bilancio), a quelli per il lungomare sulla marina di Senzuno (700 mila euro) e al progetto del Petraia portato avanti insieme all’Acquedotto del Fiora (6 milioni di euro). Per permettere alle auto di avere accesso all’area dell’ex depuratore l’Amministrazione ha immagino una strada di accesso e uscita che dalla rotonda di viale Europa, sul solco dello stradello pedonale già presente nel parco dell’Ilva, arrivi fino al nuovo parcheggio posto nell’area dell’ex depuratore. Questo sarà possibile spostando di alcuni metri l’area di sgambamento cani che sarà accolta sempre all’interno del parco. La realizzazione della nuova strada consentirà un collegamento pedonale sicuro, grazie alla realizzazione di un nuovo marciapiede sul lato sud della carreggiata di collegamento tra la rotatoria di viale Europa e il parcheggio, che garantirà un accesso pedonale diretto tra viale Europa e via Apuania e quindi al quartiere Senzuno e al lungomare. Il progetto, inoltre, tutela al massimo il verde cittadino. Nei pressi dell’ex depuratore è presente il cosiddetto "Parco dei Nonni" e il progetto è stato realizzato in modo da avere il minor impatto possibile sugli alberi. In tutto saranno spostati soltanto dieci alberi che si trovano adesso lungo il bordo della strada pedonale. In compenso all’interno del parcheggio verranno messe a dimora numerose nuove piante.