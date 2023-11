"Senza tetto né legge" nell’Help Center

Continua la rassegna cinematografica promossa da Coeso attraverso il suo Help center, con la collaborazione di Simurg Ricerche e dell’associazione Kansassiti. Oggi alle 18 i locali dell’Help center ospiteranno la proiezione del film "Senza tetto né legge", di Agnes Varda (nella foto), per la sezione classic homeless del "Primo binario film lab". Un festival di laboratorio sperimentale i cui i protagonisti sono le persone senza dimora. Il film è un fuori concorso premiato con il Leone d’oro nel 1985, che affronta in modo anarchico il fenomeno del nomadismo, della fuga e del rifiuto e lo fa raccontando una storia di una giovane donna. La proiezione fa parte delle cinque pellicole totali previste dalla rassegna, iniziata il 14 novembre e che terminerà martedì 12 dicembre, dedicata al mondo dei senza dimora. Tutte proiezioni gratuite e aperte al pubblico fino al raggiungimento dei 25 posti disponibili all’interno dell’Help center dentro la stazione ferroviaria, in piazza Marconi a Grosseto. L’obiettivo è accendere i riflettori sul fenomeno delle persone senza dimora, promuovendo un punto di vista diverso e inedito, che ribalti le classiche logiche che regolano il mondo dello spettacolo. Le prossime proiezioni sono in programma il 5 dicembre con "Roma Termini" di Bernardo Pampaloni, e il 12 dicembre sarà la volta di "Storie del dormiveglia", di Luca Magi.