Sei una bestia, Viskovitz. Show di Ubaldo Pantani sul palco di 20Eventi

Sul palco di 20Eventi domani alle 21.30 in piazza Bovio a Piombino, salirà Ubaldo Pantani con ’Sei una bestia, Viskovitz’, con musiche dal vivo e la direzione artistica Alessandro Bardani.

Nel suo spettacolo Pantani intraprende un nuovo viaggio verso il mondo magico, divertente e fiabesco creato da Alessandro Boffa nel libro ’Sei una bestia, Viskovitz’. Uno scarafaggio delinquente che non riesce a conquistare la sua amata, un maiale famoso ballerino che si perde nel lusso, un cane ex agente delle forze speciali dedito all’ascetismo buddista, un leone che si innamora di una gazzella, uno squalo che vorrebbe la pace degli oceani, ma per sopravvivere deve mangiare i suoi amici: tutti hanno i propri problemi e le proprie lotte interiori. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito dle Festival.