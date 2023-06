Sei: "I rifiuti al cimitero della Misericordia saranno ritirati lunedì"

"Così come concordato con la Misericordia di Grosseto, Sei Toscana ritirerà i sacchi contenenti rifiuti cimiteriali il prossimo 12 giugno". Replica così Sei Toscana dopo la polemica sui rifiuti non ritirati al cimitero della Misericordia. "Trattandosi di rifiuti speciali, questo tipo di materiale – aggiunge Sei – necessita di procedure specifiche per le attività di trattamento, raccolta, trasporto e successivo smaltimento negli impianti dedicati che possono quindi comportare tempistiche più prolungate per espletare le suddette attività. Nelle scorse settimane Sei Toscana e la Misericordia di Grosseto hanno avviato le procedure necessarie per consentire il ritiro del materiale, fissando inizialmente le attività per il 1° giugno. Così come richiesto dalla stessa Misericordia, la data di ritiro è stata poi posticipata a lunedì 12. Non si tratta quindi di ritardo nel prelievo da parte di Sei Toscana – chiude la nota – ma di modifica nella programmazione delle attività di esumazione".