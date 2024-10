Scuole materne e primarie: parte il servizio extra orario

Torna, a partire lunedì 14, il servizio di pre e post scuola gratuito del Comune. Il servizio è gratuito e rivolto alle famiglie mettendo a disposizione operatori qualificati che prenderanno in consegna i bambini delle scuole materne e primarie del territorio comunale fino ad un’ora prima del suono della campanella e li potranno trattenere fino ad un’ora dopo l’uscita. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con il Servizio Associato Pubblica Istruzione dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, individuerà gli spazi idonei all’interno o all’esterno di ogni singolo plesso scolastico dove poter far sostare i bambini che dovessero arrivare in anticipo o che dovessero restare a scuola oltre l’orario di fine lezioni. I bambini potranno essere accolti a partire dalle 7.30 e potranno rimanere per un’ulteriore ora e cioè fino alle 17.30; l’accoglienza verrà garantita da operatori qualificati.

Il Comune prima di attivare il servizio, "si riserva di verificarne le reali necessità – si spiega –, nonché la sua attivazione solo nei plessi dove si riscontrino un numero sufficiente di domande. Verranno accettate solo domande motivate da parte di coloro che ne abbiano effettivamente necessità: a questo scopo i genitori dovranno autodichiarare la motivazione per la quale richiedono il servizio".

Per poter accedere al servizio, occorre presentare regolare richiesta entro venerdì (ma comunque la domanda potrà essere inoltrata anche più avanti per mutate esigenze familiari) contattando lo sportello sociale al numero 0564/561244 e/o l’Ufficio Associato Pubblica Istruzione del Comune di Roccastrada al numero 0564/561229.

"E’ una scelta fortemente voluta da questa Amministrazione – dice l’assessora Marcella Fiorenti – in continuità con quanto già attivato dalla precedente che ha riscosso fino ad oggi un importante consenso da parte dei genitori".