Scuola media "Ungaretti" - Grosseto

Il prossimo 25 febbraio la nostra scuola secondaria di I grado "Ungaretti" avrà il privilegio di ospitare i campionati regionali di robotica, nei quali si fronteggeranno gli studenti toscani, divisi in due categorie: under 14 e under 19.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un maggiore sviluppo della robotica, come disciplina di studio, per rendere la didattica ancora più innovativa, coinvolgente ed inclusiva. Essa costituisce un metodo di insegnamento trasversale, che coinvolge tutte le discipline e necessita di apertura mentale e largo utilizzo di creatività e inventiva, in quanto si distacca dal modo classico di pensare, abbracciando il pensiero computazionale, assimilabile a quello del problem solving.

I ragazzi si trovano ad affrontare una situazione problematica, che consiste nel programmare correttamente un robot, fornendogli tutte le indicazioni possibili, utili per compiere un percorso e raggiungere il traguardo finale. I robot vengono assemblati in laboratorio, con precisione e ordine, servendosi della fantasia e di un metodo di lavoro sistematico, nel quale non ci sono regole predefinite, ma tutto è lasciato all’inventiva e alla collaborazione tra pari.

Le squadre sono formate da quattro componenti ciascuna, tra i quali ci sono: un capitano, un tattico e due costruttori.

Il capitano è colui che fa partire il robottino e si occupa della programmazione, il tattico posiziona i check point sul percorso, i costruttori invece assemblano il robot, tra i due inoltre si individua un relatore, che redige quanto avviene durante la gara.

Nel 2019 la nostra scuola si è distinta dalle altre, partecipando ai Campionati regionali di Empoli, e ha ottenuto il primo posto; questo importante risultato le ha permesso di accedere alle gare nazionali, tenutesi a Trento, dove ha guadagnato la sesta e la settima posizione. Un grande risultato, che testimonia l’impegno e la tenacia dei ragazzi.

Lo scorso 23 gennaio si è tenuta una conferenza stampa nella nostra scuola, che ha visto la partecipazione di varie autorità del Comune di Grosseto, la nostra dirigente scolastica, la dottoressa Maria Natalia Iiriti, e il professor Gavino Acierno, che insegna matematica, scienze e robotica nelle sue classi e nelle prime. Adesso tutto è pronto per la gara, non ci resta che augurare buona fortuna ai partecipanti!