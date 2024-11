Scuola-lavoro. Corsi e consulenze

Anche per l’anno scolastico 2024/2025 prosegue e si rafforza l’impegno della Camera di Commercio a favore del sistema scolastico. La Camera, infatti, svolge importanti azioni e servizi di orientamento per aiutare i giovani a fare scelte di studio e lavoro consapevoli, promuove la cultura di impresa e delle competenze imprenditive. L’ente ha ulteriormente ampliato l’offerta di attività e servizi gratuiti in favore dell’occupazione e dell’orientamento formativo. L’offerta è stata riassunta in un catalogo presentato a dirigenti e docenti degli istituti superiori delle province di Livorno e Grosseto. Il programma prevede interventi rivolti ai docenti con incontri on line e per gli studenti 21 tipologie di attività differenti riguardo a orientamento post diploma e al lavoro, professioni e competenze, cultura di impresa, educazione alla cittadinanza ed alla legalità, certificazione di competenze e supporto al placement. Per i giovani delle scuole superiori sono previsti incontri e corsi on line e in presenza e gli istituti possono scegliere tra le numerose iniziative presenti nel catalogo, definendo con la Camera un percorso personalizzato. Le scuole possono aderire entro sabato.

"La Camera di commercio continua nel suo percorso a fianco delle scuole per avvicinare sempre più le studentesse e gli studenti al mondo del lavoro e colmare così il divario tra domanda e offerta – dichiara il presidente Riccardo Breda –. Grazie anche al patrimonio informativo del sistema Excelsior, alla nostra pluriennale esperienza nell’orientamento al lavoro e alle professioni ed alla collaborazione con un numero crescente di altri attori del territorio, continuiamo a mettere a disposizione dei giovani esperienze formative di qualità".