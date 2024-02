Scrittura creativa, inizia il corso

Prende il via oggi alle 16 nella sala-biblioteca del ristorante Essenza, in piazza Esperanto 7, a Grosseto, il corso di scrittura creativa su "Letteratura ed ecologia" con la scrittrice toscana Paola Alberti (nella foto). Riflessioni che prenderanno spunto dal libro Walden di Henry David Thoreau e dalla sceneggiatura del primo film The Matrix, scritto e diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski, e un’analisi attenta di come trasmettere, attraverso il testo scritto, il messaggio ambientalista in questo particolare momento storico. Gli incontri saranno dalle 16 alle 17.30 oggi, martedì 27 e il 5 marzo. A seguire, in questi stessi giorni, dalle 18 alle 19.30 si terrà un corso di scrittura creativa su come scrivere un racconto, con lezioni frontali di scrittura e teoria letteraria per scoprire come ideare e realizzare racconti nei diversi generi letterari, dal poliziesco al fantasy passando dal rosa. I migliori racconti dei corsisti saranno pubblicati in un’antologia.

La scrittrice Paola Alberti, che terrà i due corsi di scrittura, è stata allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami, è l’autrice di numerosi libri polizieschi ambientati anche nel nostro territorio ed è la presidente del Premio Europa, concorso letterario nazionale rivolto alle donne che scrivono racconti noir. Informazioni e prenotazioni al 347 4736920.