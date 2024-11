Scoperto evasore totale: è un imprenditore della ristorazione, sequestrati beni per 140.000 euro

Grosseto, 4 novembre 2024 - Non ha presentato la dichiarazione dei redditi per due annualità consecutive, pur in presenza di ricavi complessivamente pari a circa 350.000 euro. La guardia di finanza di Grosseto ha scoperto un evasore totale, a cui sono stati sequestrati 140mila euro. Adesso l’uomo, un imprenditore titolare di un bar-ristorante con sedi a Follonica e Piombino, si trova indagato per il reato di omessa dichiarazione fiscale.

Durante le verifiche fiscali, spiega una nota della guardia di finanza, è stato infatti appurato come la società “operasse regolarmente sul circuito commerciale”, certificando i corrispettivi conseguiti così da mostrare una parvenza di regolarità fiscale, ma che in realtà l’imprenditore non versasse le dovute imposte.

A conclusione delle attività investigative, le Fiamme Gialle hanno ottenuto dal giudice del Tribunale di Grosseto un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale per complessivi 140.000 euro, ingiusto profitto derivante dell'evasione fiscale.