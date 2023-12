Scontro sulla Scansanese. Condannato automobilista

Chiuso con una condanna per omicidio colposo, il processo nei confronti di un automobilista di 64 anni di Scansano, imputato per l’incidente stradale in cui il primo novembre del 2016 perse la vita un motociclista, Marco Ponticelli, di 26 anni. Uno scontro avvenuto all’altezza del bivio di Polveraia, sulla provinciale 159, a poca distanza da Pancole. Uno scontro che non lasciò scampo al giovane, morto poco dopo in ospedale alle Scotte a Siena a causa della gravità delle ferite riportate. Il giudice Andrea Stramenga, al termine del dibattimento, dove c’è stato un serrato confronto tra consulenti, ha condannato il sessantaquattrenne a un anno, pena sospesa e formula dubitativa in vista di un probabile concorso di colpa. L’uomo era alla guida di una Fiat e si stava immettendo sulla provinciale: non avrebbe dato la precedenza e in quel momento stava transitando il 26enne in sella ad una moto, premndendolo in pieno. Il viceprocuratore onorario Alessandro Bonasera aveva chiesto una condanna ad un anno e mezzo, ravvisando il concorso di colpa.