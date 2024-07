Scontro frontale tra due automobili. Feriti tre giovani, non sono gravi

Monte Argentario, 22 luglio 2024 – Incidente stradale, ieri mattina, poco dopo le cinque, lungo la provinciale di Porto Ercole, conosciuta anche come la strada di Terrarossa. Uno scontro frontale, in un tratto rettilineo della strada, tra una Audi, su cui viaggiava un portercolese di 25 anni, che stava procedendo verso il proprio paese, e in senso opposto una Fiat Cinquecento al cui interno si trovavano due ragazzi di Roma, in vacanza nella Costa d’Argento. Dopo il violento scontro, le cui cause sono ancora da chiarire, le due auto sono andate completamente distruttte. Sul posto il personale del 118 e della Croce rossa: i tre giovani, estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco di Orbetello, sono stati trasferiti al Pronto soccorso della cittadina lagunare, dove sono stati ricoverati per politraumi.

E ieri mattina si è verificato anche un altro incidente stradale a Fenice Capanne nel comune di Massa Marittima. A scontrarsi un’automobile e una motocicletta. Ferito, ma non in maniera grave, il motociclista.