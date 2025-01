Scippata, cade a terra e si frattura una spalla

È stata scippata in pieno giorno, ieri mattina in via Di Vittorio. Un’anziana, 84 anni, stava tranquillamente passeggiando con la sua borsetta a tracolla, quando qualcuno da dietro l’ha avvicinata per strapparle proprio la borsa.

Lei ha cercato di resistere, di trattenerla, ma l’uomo ha insistito e purtroppo ha fatto cadere a terra l’ottantaquattrenne, la quale ha sbattuto la spalla sull’asfalto. Fratturandosela. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ai quali la donna non ha però saputo dare una descrizione dell’aggressore. Un testimone avrebbe raccontato di un uomo vestito di nero, con un cappuccio in testa.

Poi l’anziana è stata trasferita in ospedale dove le è stata riscontrata la frattura. Indagini dei carabinieri per risalire allo scippatore.