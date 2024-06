Schianto allo svincolo. Grave un uomo di 71 anni

Scontro sulla Variante Aurelia ieri mattina nei pressi dello svicolo Grosseto Est, nella corsia sud. Coinvolti nell’incidente un furgone e una microcar. La piccola auto si è poi ribaltata sulla carreggiata.

L’uomo, 71 anni, che si trovava a bordo dell’auto, residente nel comune di Magliano, è rimasto ferito ed è stato soccorso prima dai vigili del fuoco che l’hanno assicurato su una barella spinale per poi consegnarlo al personale sanitario della Croce rossa. Le sue condizioni sembravano gravi, ma non era in pericolo di vita. Illeso il conducente del furgone. A stabilire la dinamica ci penserà la Polizia stradale. I veicoli sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco.

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi.