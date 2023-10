Scelte politiche e critiche: "Esternalizzare? Un errore"

"A mio parere Cerulli ha fatto tutte scelte sbagliate. Esternalizzare i servizi vuol dire impoverire il territorio".

Alla capogruppo di Argentario nel Cuore Priscilla Schiano non vanno giù le scelte che la giunta ha fatto in questi primi mesi di mandato. Secondo l’esponente della minoranza ed ex candidata sindaco sindaco e assessori avrebbero dovuto agire in maniera diversa, soprattutto su alcuni servizi che verranno dati a ditte esterne, come quello dei tributi e quello delle case dell’acqua.

"Non avrei mai fatto quello che ha fatto Cerulli – ribadisce Schiano –. In primis non avrei mai esternalizzato il servizio tributi, perché era l’unico ufficio sul quale Borghini aveva investito tra risorse e personale. Abbiamo invece altri uffici che sono in grave difficoltà, come il settore urbanistica e quello dei lavori pubblici. Siamo invasi dalle pratiche arretrate, quindi avrei potenziato quello. In passato esternalizzammo i tributi perché c’era una situazione mostruosa di arretrati, oggi non è la stessa cosa e non ci sono i numeri del 2010. Ha inoltre esternalizzato il servizio delle casette dell’acqua, ma intanto abbiamo passato tutta l’estate con le macchinette rotte. Poi non avrei mai messo la tassa di soggiorno dopo che abbiamo avuto il Covid e cinque anni di governo Borghini che non è stato in grado di tenere la gente sul territorio. Quest’anno sono state registrate tantissime assenze nel turismo. Prima bisognerebbe lanciare qualcosa di nuovo e dare un cambio di rotta e poi, magari, mettere la tassa di soggiorno. C’è inoltre il problema dei parcheggi dovuto a chi va al Giglio, che secondo me dovrebbe parcheggiare all’ex Aeronautica. Al posto della tassa di soggiorno metterei un contributo di 50 centesimi o 1 euro sui biglietti per i traghetti. Esternalizzare i servizi vuol dire impoverire il Comune di Monte Argentario".

Ci sono però, secondo Priscilla Schiano, delle cose che funzionano sul territorio.

"La Rsa di Villa Varoli è un fiore all’occhiello, una struttura meravigliosa – sottolinea –. Siamo fortunati ad averla, ma il Comune deve essere più partecipe. Ci vuole ad esempio l’aria condizionata, visto anche il caldo di questa estate. Anche se il servizio è in gestione bisogna curare questo luogo nei minimi particolari".

Andrea Capitani