"Scatta il Palio" Grande partecipazione alla prima edizione Oltre 100 le foto inviate

Oltre 100 foto inviate alla prima edizione del concorso "Scatta il Palio". Si è tenuta mercoledì sera la premiazione della rassegna organizzata dal Centro Commerciale Naturale Centro Storico di Porto Santo Stefano, che metteva a confronto le migliori foto realizzate da fotografi non professionisti durante la giornata di Ferragosto.

Tanti anche i turisti che hanno partecipato, segno che la manifestazione coinvolge non solo i residenti, ma anche i villeggianti in visita all’Argentario. Durante la cerimonia, nella piazzetta Anselmi e presentata da Teresa Capitani, i giurati hanno premiato i primi tre classificati di ogni categoria con delle targhe ricordo, mentre i quattro migliori in assoluto hanno ricevuto un Boscolo Gift per un aperitivo sulle terrazze più rinomate d’Italia.

Si tratta di Alessandro Rosi nella categoria folklore smartphone con la foto "Valle Spiritual Tribe", Cecilia Tosi nella categoria gara smartphone con la foto "Guzzo sommerso", Serena Urbinati nella categoria folklore camera con la foto "Ciurma" e Raffaella Nencini nella categoria gara camera con la foto "We are the champions".

Premiate anche le due foto che hanno ricevuto più voti sul canale Facebook del Ccn, ovvero Andrea Capitani nella categoria folklore con la foto "Ambra biancoceleste" e Alessio Cesaretti nella categoria gara con la foto "La vittoria", entrambi vincitori di un aperitivo per due al Boutique Hotel Torre di Cala Piccola.

"Siamo molto contenti – commenta la presidente del Ccn Marina Mascioli –. C’è stata molta partecipazione, tante le foto dei non residenti. La giuria era composta da Marco Solari, Marta Fanciulli, Elena Mascioli ed Emilio Sclano. Era solo la prima edizione e contiamo di ripeterla in futuro".

Dello stesso pensiero il sindaco Arturo Cerulli. "Una bella iniziativa – dice –. Tra l’altro organizzata senza chiedere contributi al Comune. Encomiabile il gesto e anche la volontà di rivalutare il Corso Umberto, cosa molto difficile, con varie iniziative molto interessanti. Tanti premiati sono stati forestieri: al di là del fatto che il Palio sia una cosa locale, è affascinante anche per chi arriva per la prima volta, soprattutto per il folklore e i colori che si vedono".