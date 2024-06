Scarlino, scintille continue. Niccolini: "Ora al Tar"

di Matteo Alfieri

SCARLINO

Scarlino riparte da Francesca Travison. Gioia ed entusiamo dopo una sfida da lei stessa definita durissima, ma c’è una richiesta di riconteggio delle schede dietro l’angolo. Sì perché Luca Niccolini, rappresentante del centrosinistra, ha deciso appunto di chiedere il riconteggio dei voti. "Stamani (ieri ndr.) abbiamo fatto una formale richiesta di accesso agli atti in Comune per poter accedere ai verbali dei seggi – ha iniziato Luca Niccolini, il candidato che ha perso per 2 soli voti –. Ci sono arrivate alcune segnalazioni da alcuni rappresentanti sull’attribuzione di alcuni voti alla nostra lista. La strada è quella del ricorso al Tar: l’unica certezza è che vogliamo vederci chiaro. Ci sono delle cose che non vanno bene, e poi questo atto e lo dobbiamo a tutte le persone che ci hanno votato". Questa intanto la composizione del Consiglio comunale. Per la lista del sindaco i nuovi consiglieri saranno Michele Bianchi, Cesare Spinelli, Giorgio Maestrini, Silvia Travison, Cecilia Bernardi, Raffaella Elda Maria Vecci, Elisa Fabbretti e Diego Radi. Per la lista "Scarlino nel Cuore" entreranno i consiglieri Luca Niccolini (candidato sindaco), Marco Vichi e Roberto Maestrini. Uno solo per "Scarlino Futura", Monica Faenzi. Questi le preferenze raccolte dai singoli candidati consiglieri. "Scarlino può ancora, Francesca Travison sindaco": Cecilia Bernardi 35, Michele Bianchi 89, Gianfranco Di Benedetto 17, Elisa Fabbretti 29, Barbara Lovatelli 11, Giorgio Mestrini 48, Diego Radi 25, Elena Sommazzi 22, Cesare Spinelli 51, Michele Talocchini 7, Silvia Travison 46, Raffaeella Elda Maria Vecci 33. "Scarlino nel Cuore, Luca Niccolini sindaco": Daniela Antonini 50, Mauro Biagioni 23, Domenico Cancro 23, Juliet Chessa 41, Yaquelin Fafa Benitez 8, Enrico Fiorenzani 22, Ilario Formica 11, Roberto Maestrini 74, Mauro Perilli 4, Beatrice Ramazzotti 39, Marco Sinatti 23, Marco Vichi 127. "Scarlino Futura Monica Faenzi Sindaco": Elenia Biagiucci 34, Giacomo Magagnini 26, Enrico Pastorelli 50, Silvia Ferrari 6, Stefano Campodonico 7, Francesca Petri 7, Noris Guidoni 5, Renzo Fedi 14, Salvatore Aurigemma 20, Paolo Raspanti 18, Letizia Canepuzzi 19, Niccolò Peggi 5.