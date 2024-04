"Scarlino Oltrecielo". Tre giorni tra cultura passeggiate e talk show

Torna "Scarlino Oltrecielo": la rassegna culturale arriva al suo terzo e ultimo appuntamento. Arti visive, teatro, musica, talk show, seminari, passeggiate naturalistiche e laboratori per promuovere uno stile di vita consapevole. Scarlino diventa per tre giorni capitale della sostenibilità ambientale con "Salviamo il pianeta festival", iniziativa interdisciplinare che da oggi a domenica porterà nel borgo maremmano personalità della cultura, dell’economia, del giornalismo, della fisica per confrontarsi su temi di grande attualità, che ruoteranno attorno alla transizione energetica e alla salvaguardia dell’ambiente. Tutto il territorio comunale sarà al centro di arti visive, performance teatrali, musica, presentazioni di libri, laboratori didattici, talk show, conferenze e seminari, per promuovere la consapevolezza ecologica e stimolare stili di vita sostenibili. La rassegna inizia oggi alle 15.30 in sala consiliare con l’inaugurazione della mostra "L’alchimia dei quattro elementi" dell’artista Luigi Petracchi e la presentazione delle installazioni site-specific nel centro storico. Si proseguirà con la conferenza "Alla ricerca delle nostre origini cosmiche: quanto è unica la Terra?" con Leonardo Testi, astrofisico.