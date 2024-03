‘Scarlino nel Cuore’: "Il centro storico è da rivitalizzare"

"Scarlino nel Cuore" annuncia il suo impegno deciso e per rivitalizzare il centro storico di Scarlino. "Ci impegniamo a ridare vita alle strade e alle piazze del nostro amato borgo – inizia il candidato Luca Niccolini (nella foto) – Riconosciamo che la mancanza di servizi nel centro storico di Scarlino è direttamente correlata alla diminuzione della popolazione residente. Per questo motivo, ci adopereremo per invertire questa tendenza. Le nostre proposte comprendono la revisione del piano della mobilità, incentivi per le giovani coppie che scelgono di stabilirsi nel centro storico, agevolazioni fiscali per la ristrutturazione degli edifici storici e il recupero dei parcheggi. Inoltre, riconosciamo l’importanza della connettività internet e ci impegniamo a garantire una connessione affidabile e potente". Poi chiude: "Per rendere queste proposte una realtà tangibile, istituiremo una commissione consiliare di studio ad hoc, coinvolgendo anche altre istituzioni come le Università".