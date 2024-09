‘Scarlino nel cuore’ critico: "Puntone abbandonato. Simbolo di disinteresse"

Il gruppo di opposizione "Scarlino nel Cuore" si fa portavoce della "crescente frustrazione dei cittadini del Puntone". "Il Puntone è oggi un simbolo del disinteresse e della mancata attenzione dell’Amministrazione verso i problemi concreti della comunità – dice la minoranza –. Uno spartitraffico all’incrocio trasformato in parcheggio: viene costantemente utilizzato come parcheggio abusivo. Le soste selvagge non solo rappresentano un pericolo per pedoni e automobilisti, ma sono anche il segno tangibile di un’assenza totale di controllo". Secondo la minoranza c’è mancanza di controllo della Ztl. "Viene sistematicamente ignorata. La mancanza di sorveglianza e di controlli adeguati ha reso la Ztl una misura inefficace, aumentando il traffico in un’area che dovrebbe essere tutelata". Infine l’opposizione punta il dito sui marciapiedi. "Sono dissestati e fatiscenti: i pedoni sono costretti a camminare su marciapiedi ormai in rovina, pieni di buche e pericoli. E poi urla e schiamazzi notturni: il disturbo della quiete pubblica durante le ore notturne è ormai un problema cronico. I residenti sono esasperati da urla e schiamazzi che rendono le notti insonni e la vita quotidiana sempre più difficile".