Scarlino, terribile incidente all’alba: un giovane in condizioni gravissime

Scarlino (Grosseto), 22 ottobre 2024 – Terribile incidente all’alba lungo la Sp60, a pochi chilometri da Scarlino, lungo la strada del Puntone. Una macchina guidata da un ragazzo di 19 anni si è scontrata frontalmente con un camion.

Ancora da chiarire la dinamica esatta dello scontro, ma nell’impatto è stato proprio il conducente dell’auto ad avere la peggio. Il giovane è stato trasportato in ospedale con Pegaso e ora si trova ricoverato in condizioni gravissime. Ferito in maniera lieve il conducente del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco insieme ad ambulanza e automedica. Le forze dell’ordine si occupano dei rilievi.