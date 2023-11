Scalatore precipita dalla falesia di Capo d'Uomo: 24enne in gravi condizioni

Precipita dalla falesia di Capo d’Uomo: soccorso un 24enne ora in gravi condizioni. Forse a causa di un picchetto che si è sganciato, il giovane scalatore è precipitato ieri dal costone roccioso sotto l’antica torre dell’Argentario, in uno dei punti preferiti dagli amanti di questa disciplina. Un volo attutito dalla vegetazione che poteva costargli caro, ma il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, del 118 e del Soccorso Alpino e Speleologico toscano prima e di Pegaso poi, ha permesso il trasporto all’ospedale Le Scotte di Siena, dove il giovane è arrivato in gravi condizioni, con un trauma cranico e alcune fratture. La chiamata di soccorso è arrivata intorno a mezzogiorno. Il ragazzo, ferito in maniera grave, è stato recuperato con il verricello e trasferito con l’elisoccorso al nosocomio senese. Attivata anche l’ambulanza medicalizzata di Orbetello, che ha stabilizzato il paziente che poi è stato caricato sul Pegaso 2. Da quello che si è potuto accertare il ragazzo si stava arrampicando sulla parete rocciosa quando è scivolato ed è precipitato. Fortunatamente si è potuto aggrappare alla vegetazione durante la caduta e il colpo è stato attutito. Una zona, quella di Capo d’Uomo, apprezzata dagli scalatori e caratteristica per il paesaggio sul mare dell’Argentario, appena sotto l’antica torre diroccata. L’intervento del Sast è stato provvidenziale, con la squadra di tecnici della Stazione Monte Amiata che ha raggiunto l’infortunato. Dopo averlo stabilizzato il paziente, i tecnici della squadra a terra del Soccorso Alpino hanno aiutato il tecnico d’elisoccorso nelle manovre di recupero.