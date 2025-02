Savoia Cavalleria. L’Orchestra per Vivaldi

Il 2025 in musica di Agimus prosegue con un nuovo appuntamento del festival "La voce di ogni strumento". Domenica alle 17.30 al Savoia Cavalleria andranno in scena "Le quattro stagioni di Vivaldi" con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto diretta da Davide Alogna che si esibirà anche come violino solista.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma a Grosseto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad.

La serata sarà dedicata a "Compassion", associazione che si occupa di adozioni a distanza, i cui volontari allestiranno uno spazio informativo per presentare la propria attività e raccogliere fondi.

"Le quattro stagioni" nascono su quattro sonetti che Vivaldi compose a titolo dimostrativo di quello che accade nei quattro concerti di apertura della Collezione numero 8 di Vivaldi, "Il cimento dellʼarmonia e dellʼinvenzione" che vennero pubblicati ad Amsterdam nel 1725.

Davide Alogna è nato a Palermo e si è diplomato con il massimo dei voti in violino e in pianoforte ai conservatori di Como e Ferrara e al Conservatorio Superiore di Parigi. Si è perfezionato sotto la guida di Felice Cusano, Maryvonne Ledizes, Pavel Berman, Klaidi Sahatci, Zakhar Bron e all’Accademia Chigiana con i corsi di perfezionamento di Giuliano Carmignola. Collabora, anche in qualità di prima parte, con prestigiose istituzioni tra cui l’Orchestra sinfonica "Giuseppe Verdi" di Milano, con l’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e con l’Orchestra della Toscana. Svolge un’intensa attività concertistica sia da solista che da camerista in tutta l’Europa, in Asia e in America. La rivista "Amadeus" gli ha dedicato due volte un cd copertina (settembre 2013 e 2014) pubblicando cd monografici con musiche di Schubert e di Respighi. Nel 2009 ha vinto a Parigi il primo premio assoluto al "Prix d’interpretation musical" de la "Citè Universitaire de Paris" e dall’Inaem di Spagna. È stato docente di violino in Italia al Conservatorio "Cilea" di Reggio Calabria, al "Marenzio" di Brescia e all’Imep in Belgio.