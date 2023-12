Sarà una notte di San Silvestro all’insegna della musica dance

"È un piacere per me e per la mia Amministrazione aver organizzato questo evento – dice la sindaca Ulivieri (nella foto) –. Dopo anni di pandemia e di ristrettezze, sarà una gioia poter riempire le strade di Bagno di Gavorrano con musica, balli e convivialità. Tanti gli eventi organizzati per festeggiare l’arrivo del 2024. In piazza Mariotti, alle 16, appuntamento con la scuola di circo e uno spettacolo di giocoleria luminosa del Gruppo Syn Circus che lascerà a bocca aperta grandi e piccini. Dalle 22.30 prenderà vita l’evento che trasformerà Bagno in una grande festa di luci e musica per salutare il 2023 ed accogliere con allegria il 2024. Aprirà la serata il dj Luca Carrara che insieme a sindaco e giunta alle 23.55 darà il via al conto alla rovescia. Carrara continuerà a far ballare il pubblico fino all’una lasciando poi il palco a dj Gabryel, storico dj del Tartana, che proporrà fino a tarda notte le ultime hit che faranno ballare anche i giovanissimi.

Roberto Pieralli