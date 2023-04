Sarà ampliato il cimitero con 120 nuovi loculi e centotrentadue ossari

Prosegue l’opera di intervento sui cimiteri comunali per aumentare la disponibilità di spazi. Dopo gli interventi al cimitero di Sterpeto e Batignano, la Giunta ha approvato l’ampliamento del cimitero di Alberese. L’intervento prevede la realizzazione di 120 nuovi loculi e 132 ossari, che andranno a dare risposta alle carenze attuali. I lavori di ampliamento sono affidati a Sistema per un valore di oltre 403mila euro. Oltre alla realizzazione in oggetto, sarà impiantato un filare di cipressi lungo il prospetto del manufatto in ampliamento.