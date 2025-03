Santa Fiora piange nonna Azzelia. Aveva compiuto da poco 105 anni

Santa Fiora in lutto per la morte di Azzelia Lorenzoni, 105 anni, una delle cittadine più longeve in provincia. Nata a Santa Fiora il 25 febbraio del 1920, la ’nonnina’ ha attraversato un secolo di storia con determinazione, dolcezza e un profondo legame con la sua terra d’origine. Ha lavorato portando con se i valori della comunità di Santa Fiora che da ieri ha perso una ricchezza. Nel 2020, in occasione del suo centesimo compleanno, il paese gli aveva reso omaggio con affetto e riconoscenza, celebrando il traguardo di una vita davvero straordinaria. Azzelia lascia in eredità tanta memoria che continuerà ad ispirare la comunità che si stringe intorno ai suoi cari. Il rito funebre si è celebrato ieri alle 15 nella chiesa di San Rocco a Santa Fiora.