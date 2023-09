Sanità, quanti nodi. L’Asl: "Personale ora in equilibrio al Misericordia"

Sos personale sanitario cercasi. La situazione del Misericordia non è delle migliori. "Il personale infermieristico e di supporto del Misericordia è attualmente in equilibrio per garantire a regime tutte le attività assistenziali già in essere – inizia la direzione sanitaria della Asl Sud Est –. Se ci sono criticità nei reparti? La complessità assistenziale e dell’organizzazione del lavoro richiedono flessibilità e competenza per rispondere in maniera più adeguata possibile ai bisogni dei pazienti. Le maggiori criticità possono essere ricondotte non al numero di risorse assegnate, quanto al naturale turn over degli operatori per raggiungimento dei limiti di età pensionabile e in alcuni periodi particolari, in cui l’azienda deve garantire il godimento delle ferie o altri diritti dei dipendenti". Chiarezza anche per le assunzioni.

"Il piano assunzioni è in svolgimento – chiude la direzione – sono previste nuove entrate dal prossimo dicembre. Al di là della volontà dell’azienda di reclutare nuovi professionisti, va purtroppo sempre tenuta in considerazione la possibilità dei candidati, già chiamati, di rinunciare al posto, fattore che, alla luce della già scarsa disponibilità, non è scevro di conseguenze sul sistema generale".

Problemi comunque anche negli ospedali periferici. Nei giorni festivi, infatti, al Sant’Andrea di Massa Marittima, la chirurgia d’urgenza non è attiva. "Per operare servono due chirurghi – inizia Carlo Somma, responsabile del Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea –. E invece in servizio ce n’è solo uno. Quindi se dovessero accadere delle urgenze, il paziente viene immediatamente trasferito al Misericordia". Nel weekend non sono attivi neppure i servizi di diagnostica (Tac) e radiologia. "Esiste la teleradiologia – aggiunge Somma – per qualche esame senza il mezzo di contrasto, altrimenti anche in casi come questi serve il trasferimento in un altro ospedale. Niente radiologia invece nei giorni festivi".