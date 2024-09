San Michele, le parole del questore: "Siamo una famiglia al servizio di tutti"

"È una di quelle ricorrenze che a me e soprattutto ai miei uomini deve servire a sentirci famiglia, comunità e come tutte le collettività di un certo tipo, come la nostra, dobbiamo metterci al servizio delle persone. È la cosa più importante ed il nostro obiettivo". Queste le parole del questore Claudio Ciccimarra in merito alla celebrazione del Santo Patrono, San Michele Arcangelo.

"Grosseto – dice il questore – è una città con potenzialità altissime, con un centro storico spettacolare, Istituzioni che collaborano fra di loro. Ha ovviamente i problemi che si trovano anche nelle altre città italiane, relative alla percezione che si ha di un problema, ma non ha una situazione grave".

Una mattina, quella di ieri, all’insegna di una festa ma anche un momento di conoscenza e divulgazione del lavoro quotidiano. Quindi tre stand di Polizia stradale, scientifica, postale e revisione anticrimine. "Abbiamo esposto – dicono i poliziotti – il cursore per lettura dischi cronotachigrafo, uno strumento ormai non più utilizzato. È un pezzo di storia. Invece tanti si sono fermati a parlare con noi, non tanto per quanto riguarda la violenza sulle donne e lo stalking, chiedendo informazioni anche sui numeri utili. È sempre meglio fare comunicazione su ciò che le Forze dell’ordine possono fare". Un momento dove i volti che vediamo per le strade, i garanti della sicurezza, sono vicini e pronti ad incontrare la comunità maremmana. "Spesso ci chiamano anche per solitudine – concludono –. I poliziotti sono impegnati ogni giorno su tanti fronti, a volte in maniera meno visibile, ma sempre al servizio dei cittadini".

Maria Vittoria Gaviano