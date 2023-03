Samanta Rossi, chi era. La festa e poi la morte: trovata in un canale

Il luogo del ritrovamento e, nel riquadro, la vittima

Orbetello, donna trovata morta in un canale: incidente fatale in motorino

Orbetello (Grosseto), 13 marzo 2023 – Sarebbe un tragico incidente, secondo i riscontri delle forze dell’ordine, la causa della morte di Samanta Rossi, 42 anni, di Orbetello, mamma di un quattordicenne. La donna è stata trovata senza vita in un canale vicino alla cittadina lagunare.

L’incidente

Le ipotesi

Il ritrovamento

Chi era

E adesso sono i carabinieri a indagare su cosa sia accaduto in via della Cameretta, dove la donna è stata rinvenuta. Accanto a lei c’era il suo scooter. Sarebbe caduta, e ora si cerca di capire che cosa sia accaduto.

Se abbia perso il controllo del mezzo o abbia avuto un malore. Le due ipotesi sono entrambe tenute in considerazione dagli inquirenti. Per questo sulla donna sarà svolta un’autopsia per chiarire cosa sia accaduto. Via della Cameretta si trova tra la laguna e la ferrovia e collega Ansedonia con Orbetello Scalo.

La donna è stata trovata nella mattina di domenica. La strada, durante il giorno, è percorsa da chi fa sport, correndo o in bicicletta. L’uomo che si è imbattuto nel corpo ha dato subito l’allarme ma per la donna non c’è stato niente da fare. Era nel canale, in circa quaranta centimetri d’acqua. Samanta Rossi aveva trascorso il sabato sera in piazza, a una festa per la fine del Carnevaletto da Tre Soldi, la manifestazione carnevalesca molto popolare a Orbetello. Dopo la festa il ritorno a casa ma appunto, nel tragitto, l’incidente e a morte.

Una fine orribile che lascia sotto choc Orbetello. Samanta Rossi era molto conosciuta. Lavorava nella ristorazione, era cameriera in un ristorante di Orbetello. La madre, Annamaria Gori, insieme al fratello Mauro, gestisce il bar ristorante del circolo bocciofilo, dove saltuariamente andava a dare una mano anche la giovane donna.