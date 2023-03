Orbetello, donna trovata morta in un canale: incidente fatale in motorino

Orbetello, donna trovata morta in un canale dopo un incidente in motorino

Grosseto, 12 marzo 2023 – Risveglio choc per gli abitanti di Orbetello. Samanta Rossi, 42 anni, è stata trovata morta in un canale nella zona di Cameretta, tra Orbetello Scalo e Ansedonia, in seguito a un tragico incidente in motorino avvenuto nella notte di domenica 12 marzo.

La signora Rossi, residente a Orbetello, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe poi finita nel fosso dove sarebbe annegata. Ancora in corso le indagini sulla dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimare della donna è stato inutile. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi del caso.

Samanta Rossi lavorava come cameriera a Orbetello. Lascia un figlio di 14 anni.