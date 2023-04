Salvini apre il lotto 9 sulla Due Mari "Si parte con 100 operai al lavoro"

di Pino Di Blasio

Mai visti tanti deputati e senatori di centrodestra in terra senese. Un concentrato di Camera e Senato, con la maggioranza a farla da padrone e l’unica eccezione di Marco Simiani, deputato di centrosinistra, che può consolarsi con il presidente della Toscana Eugenio Giani, il presidente della Provincia Bussagli e i sindaci di Murlo e Sovicille. Per il resto Tiziana Nisini, Manfredi Potenti, Fabrizio Rossi, Simona Petrucci, Claudio Borghi, e sicuramente ne dimentichiamo qualcuno, sono arrivati fino al Borgo di Filetta, di fronte alla tenuta della Bagnaia, per accompagnare il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. In missione elettorale per Nicoletta Fabio e ministeriale per ’benedire’ i lavori già iniziati per il lotto 9 della Due Mari. "Sono contento per l’apertura di questo cantiere – ha detto Salvini –. Collegare Grosseto con Fano, la Toscana con l’Umbria e le Marche è un obiettivo atteso da decenni. Ci sono dei finanziamenti da trovare, intanto qui si parte, con più di 100 operai che lavoreranno per questo cantiere, tre anni di lavori per realizzare le quattro corsie. Se poi trovassimo anche i soldi per finanziare il lotto zero a Siena e il collegamento con la Siena-Bettolle, facciamo risparmiare un quarto d’ora di traffico e facciamo respirare Siena e i senesi".

Prima del ministro Salvini, era toccato a Massimo Simonini, commissario straordinario per la E78, dare le cifre del lotto 9, l’ultimo tratto per il raddoppio della Siena-Grosseto. "I lavori del lotto sono stati affidati il mese scorso al Consorzio Medil che sta completando le opere di preparazione del cantiere. Questo Borgo sarà la sede del Consorzio, realizzeremo le quattro corsie entro tre anni. Non sono opere particolarmente complesse. L’intervento riguarda in particolare un tratto di circa 11,8 km tra gli svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli, nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano, in provincia di Siena. I lavori, avviati nelle scorse settimane, saranno completati, come detto entro 3 anni". Si tratta dell’ultimo lotto che restava da avviare per il completamento della tratta Grosseto-Siena della E78, dove sono ad oggi completati e aperti al traffico 49 chilometri sui 63,6 totali e sono in corso gli interventi su altri 2,8 km (lotto 4) oltre al lotto 9.

I lavori del lotto 9, per un investimento complessivo di 195 milioni di euro, consistono nell’adeguamento a quattro corsie della SS223 "di Paganico", mediante la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento all’esistente. L’intervento comprende la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, 3 svincoli a livelli sfalsati, 4 nuovi viadotti sul fiume Merse e sul fosso Ornate, numerose altre opere minori (4 sovrappassi, 3 sottopassi, 12 opere di scavalco dei corsi d’acqua) oltre all’adeguamento della carreggiata esistente e ai servizi di monitoraggio ambientale in corso d’opera. Sulla Siena-Grosseto proseguono anche i lavori nella galleria Casal di Pari per l’ammodernamento e la riapertura del tunnel preesistente, attualmente chiuso con transito deviato a doppio senso di marcia sulla nuova galleria realizzata nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie. Nella sala del Borgo di Filetta ci sono tutti i pannelli, studiati con interesse dal ministro Salvini. E per Salvini la campagna elettorale di Siena evoca tempi felici, a partire dal 2018 e dal suo debutto da ministro dell’Interno.

"Abbiamo fatto tanto per Siena – ricorda il leader della Lega – penso anche a Banca Mps che qualcuno dava per morta. Invece oggi è in forze e sta facendo utili. Non c’è stata la chiusura degli sportelli o il licenziamento di migliaia di persone, come paventato da qualcuno. Mps può essere anzi un punto fondante di un nuovo polo bancario per i territori".