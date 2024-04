"Salotto romantico" al Museo Luzzetti

Domani alle 17, all’ex chiesa dei Bigi nel Museo Luzzetti a Grosseto, si terrà il concerto-reading "Il Salotto Romantico", dove alla bellezza del canto si alternerà la suggestione romantica della poesia. L’evento è organizzato dall’associazione Musica e Vita Aps, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, il Polo Culturale Le Clarisse e con il patrocinio del Comune di Grosseto. La splendida voce della soprano Simona Parra accompagnerà il pubblico nel mondo della romanza da salotto, genere romantico cui si accostarono moltissimi compositori dell’ottocento, che si diffuse nei salotti aristocratici e borghesi dell’epoca. Si potranno così ascoltare celebri brani della tradizione cameristica, come "Sogno" di Tosti, "Je te veux" di Satie, "Musica proibita" di Gastaldon e tanti altri, unitamente a brani della tradizione napoletana, come "Io te vurria vasà" e "Santa Lucia Lontana". Durante la serata, al canto si alterneranno le letture di brani poetici interpretati dall’attore Giacomo Moscato, mentre al pianoforte siederà il maestro Francesco Iannitti Piromallo. Il costo del biglietto intero è di 10 euro, ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e di Musica e Vita Aps. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 347.52152908.