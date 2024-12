Sale dedicate a Lorenzo Santoni e Fiorita Bernieri

Due sale della biblioteca Chelliana saranno intitolate alla memoria di due grossetani. Lorenzo Santoni, regista e sceneggiatore, e Fiorita Bernieri, insegnante elementare. La giunta comunale ha accolto le due proposte di intitolare due sale della biblioteca per ricordare queste due figure. Lorenzo Santoni (nella foto) è morto a marzo a soli 33 anni. Aveva conseguito una laurea magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale per poi diventare regista e sceneggiatore. A Grosseto era direttore artistico di Hexagon Film festival, kermesse che ha portato nella città maremmana i migliori cortometraggi internazionali. La proposta di intitolargli la sala di lettura del primo piano della Chelliana era arrivata da Giovanni Tombari, presidente della Fondazione Grosseto Cultura. Da Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano, è invece pervenuta la proposta di intitolare la Sala Ragazzi al secondo piano della Chelliana, alla memoria della maestra della scuola primaria di via Mazzini Fiorita Bernieri, scomparsa prematuramente a luglio 2024. Fiorita Bernieri è stata un’educatrice attenta alle innovazioni, alla didattica e a tutti quei progetti che sono serviti a far crescere non soltanto degli studenti più preparati, ma tutti i "suoi bambini".