Sailing week, l’antico porto pieno di barche da 9 nazioni

MONTE ARGENTARIOAl via ieri la 24ma edizione dell’Argentario Sailing Week organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano con il supporto del Comune di Monte Argentario. Tanti i velisti che affollano ormai da giorni le banchine della Pilarella, l’antico porto (XVII secolo) di Porto Santo Stefano per partecipare alla tradizionale sfida di quattro giorni tra le imbarcazioni d’epoca e classiche, provenienti da 9 nazioni, nelle acque del golfo dell’Argentario.

La flotta, numerosa e qualificata, è suddivisa in otto classi: Big Boats, Vintage, Vintage Marconi, Classic, Classic IOR, Spirit of Tradition, Cruising, Open. Le regole consentiranno agli equipaggi di confrontarsi con i loro diretti avversari: lo spettacolo è dunque assicurato e promette di essere avvincente anche per il pubblico a terra grazie alle caratteristiche condizioni meteo del periodo nello scenario unico del golfo dell’Argentario.

Piero Chiozzi, presidente dello Yacht Club Santo Stefano, sottolinea che: "Voglio ribadire quanto ho già sottolineato: ogni anno componiamo un mosaico in cui ogni tassello è fondamentale. Al nostro fianco abbiamo una grande squadra: il sindaco Arturo Cerulli con l’amministrazione comunale di Monte Argentario che ci onorano del patrocinio e di un supporto concreto, gli armatori con gli equipaggi, gli sponsor che ci hanno dato fiducia, insieme naturalmente al nostro consiglio direttivo."