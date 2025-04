La grande vela di notte. Lunga Bolina all’Argentario. Cerulli: "Un bel successo"

MONTE ARGENTARIOÈ scattata alla mezzanotte e un quarto di domenica da Porto Santo Stefano la 15esima edizione de La Lunga Bolina Trofeo Banca Patrimoni Sella & C., valevole per il Campionato Italiano Offshore e per il Trofeo Arcipelago Toscano. L’ormai tradizionale regata organizzata dal Circolo Canottieri Aniene in collaborazione con lo Yacht Club Santo Stefano è parta in un orario inconsueto, davanti al Comune di Monte Argentario nel porto di Porto Santo Stefano, dando grande spettacolo sia dal mare che dalla terraferma, con residenti e turisti ammaliati dalle vele illuminate a giorno. Il cambio dettato dalla sospensione di qualunque attività sportiva in rispetto dei funerali del Pontefice ha regalato una suggestiva novità all’evento, che ha raccolto un folto pubblico sulle rive per vedere la partenza notturna illuminata di mille colori. Poi rotta verso le Formiche di Grosseto, quindi il passaggio attorno all’Isola del Giglio e quella di Giannutri, tutte da lasciare a sinistra, prima di far ritorno a Porto Santo Stefano.

Per quanto riguarda i risultati delle regate, la Line Honour è andata al Tp52 Arkas Sailing Team Blue Moon, "Chestress 3" ha vinto in Orc Overall e "Orion-Europsat" in Irc Overall "Thengher" si è aggiudicata La Lunga Bolina X2, mentre nella Coastal Cruise ha vinto in Orc "Blade Runner" di Vinicio Magliacani, mentre in Irc "Spriz" di Fabrizio di Febo.

Nei monotipi "Milù 4" di Andrea Pietrolucci si è aggiudicata la seconda tappa del Circuito Nazionale Este24. Infine al team dell’Aniene il Trofeo Ghc nell’esibizione all’interno del porto.

"Il connubio Aniene/Argentario ancora una volta ha fatto bingo - commenta Arturo Cerulli, sindaco di Monte Argentario -. É stato davverot tutto perfetto, dall’organizzazione allo svolgimento delle regate, tutto secondo i canoni dell’eccellenza. Le buone condizioni meteo hanno anche dato una mano affinché tutto fosse realizzato senza intoppi. Grande cornice di pubblico che ha apprezzato e che a gran voce chiede che si continui su questo percorso e su questa indovinata cooperazione".

La Coastal Race, seconda tappa del Circuito Nazionale degli Este 24, ha visto invece la partecipazione di 17 equipaggi partiti da Santa Marinella la mattina del 25 aprile con direzione Porto Ercole.

Andrea Capitani