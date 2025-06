Palio delle bighe. Viaggio a ritroso nell’antica Roma

Dopo oltre trent’anni di assenza, domani nella frazione di Bagno torna uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale: il Palio delle Bighe.

La manifestazione storica, che per decenni ha animato la frazione gavorranese, viene rilanciata grazie all’impegno dell’associazione dei commercianti e con il patrocinio del Comune. Una giornata di festa a tema antico romano, tra costumi, giochi tradizionali, sapori locali e la celebre corsa delle bighe, per un sabato all’insegna della partecipazione popolare e del folklore.

A partire dalle 16.30, il centro di Bagno di Gavorrano si trasformerà in un autentico villaggio dell’antica Roma. Il programma prevede attività per grandi e piccoli: calcio con le scope, corsa coi sacchi, tiro alla fune e canestri in stile romano. Non mancheranno stand gastronomici con proposte per tutti i gusti, dalle specialità locali alle delizie da strada.

Il momento clou della giornata sarà alle 20.30 con la grande sfilata in costume, in cui cittadini e figuranti impersoneranno senatori, consoli, soldati, mercanti, commediografi e sacerdotesse, rievocando lo spirito dell’Urbe. A seguire, il pubblico potrà assistere all’attesissima corsa delle bighe, tra entusiasmo, tifo e colpi di scena, fino alla proclamazione della squadra vincente.

"È con grande emozione – ha dichiarato la sindaca Stefania Ulivieri (nella foto) – che celebriamo il ritorno del Palio delle Bighe. Un evento che rievoca lo spirito di aggregazione e identità che ha sempre caratterizzato la nostra comunità".

L’assessore alle Attività Produttive, Francesca Mondei, ha sottolineato anche il valore economico e sociale dell’iniziativa.