Saber, iniziativa per il rimpatrio della salma

La giunta comunale di Massa Marittima ha deliberato l’avvio di una raccolta fondi per sostenere le spese relative al rimpatrio della salma di Saber Mohamed Ahmed, il giovane di origine egiziana, ospite del centro di accoglienza per minori non accompagnati di Valpiana, tragicamente deceduto lo scorso 1° maggio nel Lago dell’Accesa.

"La prematura scomparsa di Saber – spiegano dal Comune – ha profondamente colpito la cittadinanza, suscitando un forte sentimento di cordoglio e vicinanza. La famiglia del ragazzo, residente in Egitto, ha espresso il desiderio di poter riportare il corpo del proprio congiunto in patria per consentirne una degna sepoltura. In risposta a questo appello e alla volontà manifestata da molti cittadini di partecipare attivamente, l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere un’iniziativa solidale aprendo una raccolta fondi sul conto corrente dedicato con questo Iban: IT 53S0103072290000001304023. Nella causale deve essere specificato: ’Raccolta per Saber’. Tutte le somme versate saranno destinate esclusivamente alla copertura dei costi necessari per il rimpatrio della salma".

"Con questo gesto – si dice ancora dall’Amministrazione comunale massetana –, la comunità di Massa Marittima intende testimoniare non solo il proprio dolore per la perdita di una giovane vita, ma anche i valori di umanità, accoglienza e rispetto che da sempre la contraddistinguono".