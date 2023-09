Sabatini al top. Premiato il video dei Maneskin

Che successo per il regista, produttore e videomaker di Porto Ercole Tommaso Sabatini, in arte Tommaso Ottomano. Uno dei suoi ultimi successi, il video scritto e diretto per i Maneskin della canzone The Loneliest, ha infatti vinto gli Mtv Music Awards 2023 nella categoria Best Rock, sopravanzando gruppi come Metallica, Linkin Park. Non solo, perché The Loneliest dei Maneskin si è aggiudicato anche il premio di Miglior Videoclip Italiano 2022-2023, battendo la bellezza di oltre mille e 100 video musicali. Il video era stato girato nel parco di Villa Tittoni a Desio, mostrando Damiano che apre affogando, scena seguita da un toccante funerale sotto la pioggia ed effetti scenici degni di una produzione hollywoodiana. Una grande soddisfazione per il regista portoercolese, premiato qualche ora dopo un altro riconoscimento ottenuto grazie al suo film sulla moda girato per Roberto Cavalli, che ha vinto due premi al New York City International Film Festival Fashion 2023, come Best Director e Best Fashion Film. Tornando al lavoro con i Maneskin, non si tratta del suo unico video realizzato con il quartetto: Sabatini nel gennaio scorso aveva girato un altro videoclip, The Gossip. Nato a Porto Ercole, lui fin da molto piccolo ha sviluppato una forte passione per la musica e il cinema. Poi, pian piano, ha iniziato a scattare foto agli insetti nel boschetto sotto casa e a fare i primi video sperimentali. Trasferendosi poi a Milano qualche anno fa, dove ha iniziato a fare piccoli video per la pubblicità. Adesso fa il regista e, prima di arrivare a realizzare i videoclip dei Maneskin e tanti altri lavori come per quello per Roberto Cavalli, ha lavorato con artisti come Lucio Corsi, di cui è anche produttore, Chiello, Baustelle e Jovanotti, con cui aveva realizzato nel 2021 il video La Primavera, che gli aveva fatto fare il definitivo salto di qualità. "Io amo la mia terra, Porto Ercole è casa mia – aveva detto qualche tempo fa parlando del suo luogo di nascita –. Mi piacciono le persone e la lentezza del paese. È fonte di ispirazione ogni volta che ci torno. Un posto dove rifugiarmi per brevi periodi di tempo".

Andrea Capitani