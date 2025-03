’Rumori fuori scena’ agli Industri

GROSSETOLa Compagnia Teatrale la Barcaccia di Grosseto, porta in scena la commedia "Rumori fuori scena" di Michael Frayn, all’interno della rassegna "Non ci resta che ridere 2025", con la regia di Eduardo Vozzi e la collaborazione artistica di Ciro Sbrulli. Lo spettacolo è in programma per oggi alle alle 17 e il replica alle 21 al Teatro degli Industri di Grosseto. Lo spettacolo delle 17 è già sold out, mentre la prevendita dei biglietti delle 21 è al costo di 12 euro all’edicola La Pace (accanto al S. Cuore). La vendita sarà invece dalle 20 alle 21 al Teatro degli Industri. Eduardo Vozzi, regista, affronta una commedia diventata un ’cult’ del teatro contemporaneo: Rumori fuori scena, scritta dall’inglese Michael Frayn nel 1977, è la celebrazione delle goffe imprese di una compagnia di scalcagnati teatranti britannici.La pièce racconta, infatti, le avventure di una sgangherata compagnia teatrale e, con affettuosa ironia, svela le dinamiche che possono nascondersi dietro le quinte. Protagonisti saranno Cristina Mazzi, Riccardo Pieri, Carlo Urbano, Katia Fini, Andrea Strati, Chiara Faenzi, Ciro Sbrulli, Simona Di Mattia, Cesare Nigrelli. La scenografia è curata da Riccardo Bambagioni, i suoni e le luci sono a cura di Luciano Balbonesi, Giorgio Scollo Abeti e Antonio Occhio.