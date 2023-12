Rubate le lampade degli addobbi che abbellivano via Moncini Gruppo di volontari e enti pubblici e privati si sono impegnati per rendere magico il Natale a Massa Marittima, ma i vandali hanno danneggiato gli addobbi natalizi. Una luminaria in via Moncini è stata vittima di un furto. Una triste impronta negativa per chi lavora gratuitamente per la collettività.