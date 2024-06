"Rsa, inaccettabili le modalità di spostamento"

Sulle vicende della Rsa "Anni azzurri" del Poggione di Grosseto è intervenuto anche Luciano Biscottini, segretario del Terzo settore per la Cisl Fp e commenta il trasferimento temporaneo dei dipendenti per affiancare gli altri colleghi. "Le modalità di trasferimento temporaneo di personale dalla Rsa ‘Anni azzurri’ del Poggione in una struttura in provincia di Firenze – tuona Biscottini – non è accettabile. Ne siamo venuti a conoscenza in ritardo, poiché la scelta dei trasferiti non ha riguardato nostri iscritti, ma crediamo sia doveroso, a tutela di tutti i lavoratori, fare presente alla direzione della struttura che, in questi casi, si dovrebbe rispettare quanto previsto dall’articolo 4 del contratto Confcommercio. Sappiamo che, ad oggi, sono state inviate in missione quattro persone e che altri quattro lavoratori dovranno partire nei prossimi giorni. Ci risulta che, dei primi quattro lavoratori inviati, solo uno sia andato su base volontaria, mentre gli altri dipendenti sono stati scelti dalla direzione in base all’anzianità di servizio". Biscottini sottolinea l’importanza, in questi casi di una convocazione preventiva delle parti per un confronto. Inoltre, secondo Biscottini "risulta che lo spostamento di personale su Campi Bisenzio ha comportato una riduzione di quello impiegato al Poggione con evidenti disagi sia per i colleghi rimasti che per gli ospiti della Rsa".