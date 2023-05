"Rosso Morellino", due giorni di eventi. Si inizia dal 4° Stormo

Due giorni con "Rosso Morellino". Oggi, nella particolare location dell’aeroporto militare "Baccarini" sede del 4° Stormo, il Consorzio di Tutela Morellino di Scansano infatti ha deciso di aprirsi al grande pubblico e oggi sono previsti un importante banco d’assaggio e il concerto di Joe Bastianich & La Terza Classe, mentre domani ci sarà la parte dedicata agli operatori del settore che si svolgerà come di consueto presso le ex scuole elementari di Scansano.

Oggi dalle 18 all’interno dell’aeroporto militare sarà allestito il Salone a cielo aperto del Morellino di Scansano dove oltre 40 aziende, ognuna con il proprio banco di assaggio. in caso di maltempo, la degustazione si svolgerà all’interno di un hangar. Alle 21, invece, spazio alla musica dal vivo con la data di esordio del tour 2023 di Joe Bastianich & La Terza Classe.

"Questo progetto – spiegano gli organizzatori – nasce dalla passione sconfinata di Joe Bastianich per la musica rock, blues, soul e folk americana, che lo ha portato al sodalizio artistico con La Terza Classe, una delle poche realtà musicali italiane che sin dalla sua nascita si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano. Bastianich, oltre ad essere uno dei maggiori imprenditori della ristorazione italiana nel mondo, è anche un produttore di Morellino di Scansano: la sua passione per questa zona della Toscana, infatti, ha portato la sua famiglia oltre venti anni fa a dar vita al proprio progetto produttivo con l’obiettivo di far scoprire la grandezza enologica di quest’area della Maremma. Ci sarà la possibilità anche di gustare alcuni prodotti gastronomici grazie alla presenza di food truck".

L’evento è gratuito con posti limitati. Per accedere è necessaria la prenotazione su circuito Evenbrite a questo link: https:bit.lyRossoMorellino_14maggio_JoeBastianich-LaTerzaClasse_BancoAssaggio.