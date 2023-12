Ronde volontarie per contrastare il bracconaggio

Volontari della Lega per l’abolizione della caccia in questi giorni sono in supporto al coordinamento "Guardiani dei mufloni" sull’isola del Giglio come osservatori in speciali ronde di controllo. "Si è vista – spiega una nota – una recrudescenza del bracconaggio con l’utilizzo di lacci per la cattura del coniglio selvatico". La Lac ha chiesto l’intervento dei carabinieri, che sono intervenuti effettuando il sequestro di trappole e lacci, cui seguirà denuncia alla procura di Grosseto. "Vogliamo inoltre denunciare una importante presenza di appostamenti abusivi di caccia – aggiungono – bossoli di cartucce utilizzate ed abbandonate, anche nei vigneti e in prossimità degli stessi nei quali si produrranno vini pregiati" mentre "in questi giorni stiamo rinvenendo una grande quantità di lacci per la cattura di mammiferi".