Rogo di Capodanno. Lavori al palazzo

Incendio di Capodanno, partono i lavori per sistemare la facciata del palazzo danneggiata dal fuoco. Il rogo, avvenuto dopo la mezzanotte in via Roma, causato molto probabilmente da girandole o petardi finiti sugli scooter che hanno poi preso fuoco, aveva causato diversi danni non solo al balcone, agli infissi e alla facciata del primo piano del civico 55, ma anche ai piani superiori per diversi metri di altezza. Per fortuna nessun danno alle persone residenti. Per consentire la sistemazione del palazzo è stata quindi emessa un’ordinanza della Polizia municipale per il divieto di sosta e modifiche alla circolazione nell’area interessata, per consentire l’installazione del ponteggio e dei relativi lavori edili per bonificare la facciata danneggiata dall’incendio. Dalle 8 del 4 marzo fino al termine delle operazioni, nel tratto tra via Roma 47 e 57, è vietata la sosta a tutti i veicoli, oltre allo spostamento di due stalli di sosta per invalidi.