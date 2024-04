Rodari e la "Grammatica della fantasia" secondo Vanessa Roghi

Oggi alla Parrina si parla di fantasia. Anzi, di fantastica. La scrittrice Vanessa Roghi arriverà infatti a presentare ‘Un libro d’oro e d’argento. Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari’, uscito per Sellerio. A dialogare con lei ci sarà Simone Giusti, professore di Didattica della letteratura italiana all’Università di Siena. L’appuntamento è alle 18.30 per una serata attorno alla figura di uno degli scrittori che più hanno inciso nell’immaginario fantastico della cultura popolare italiana. Nei suoi studi l’autrice ha esplorato quell’intuizione di scoprire appunto una ‘fantastica’, così come esiste una logica, ovvero una disciplina che studi l’arte di inventare storie e il modo in cui le storie vengono al mondo. Il risultato di questa riflessione è questo nuovo libro, un saggio rivolto a tutti. Un lavoro dal quale emergono gli influssi culturali ricevuti e la formazione dell’autrice, studiosa da sempre di pratiche didattiche. "Rodari toglie la fantasia da un ambito solo letterario o infantile – racconta Roghi – perché la fantasia serve a tutti. Ne abbiamo un gran bisogno". R.B.