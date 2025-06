Roccastrada, scoperto deposito abusivo di rifiuti pericolosi: sequestrata un’area di 200 metri quadri

Grosseto, 9 giugno 2025 – I militari del Nucleo carabinieri forestale di Roccastrada, nel corso di un'operazione congiunta con le stazioni territoriali di Roccastrada, Ribolla e Roccatederighi, hanno accertato la presenza di un deposito abbandonato e incontrollato di rifiuti speciali sia pericolosi che non, composti da materiale proveniente da demolizioni edili, plastiche varie, imballaggi di carta e plastica, metalli ferrosi, secchi contenenti tinte parzialmente pieni, materiali legnosi, parti di piastrelle ed un frigorifero. Tutto il materiale è stato stimato nella quantità di 10 metri cubi. Nell'area dell'abbandono, particolarmente degradata sono stati rinvenuti anche tre diversi siti di abbruciamento di rifiuti. Il materiale bruciato era composto da residui vegetali, materiale ferroso e plastico, vetro, bombolette spray, lattine e altro. Il responsabile è stato denunciato per i reati di abbandono e combustione di rifiuti pericolosi e il gip ha ritenuto di emettere la misura cautelare del sequestro preventivo dell'intera area dall'abbandono e dall'abbruciamento che veniva stimata in circa 200 metri quadri