Roberto Gatto all’"Officina Grey Cat"

Oggi alle 21.15 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica il secondo appuntamento di "Officina Grey Cat" con il batterista Roberto Gatto e la sua band sul palco. Il progetto musicale in programma per questa sera è "Time and life, la musica di Tony Williams", un omaggio di Gatto allo storico batterista jazz Tony Williams.

Un artista che rappresenta tutt’oggi un’icona per le nuove generazioni di musicisti, non solo per le sue grandi doti da batterista ma anche come compositore e leader visionario. Uno show quindi per omaggiare la sua carriera con la musica di Roberto Gatto affiancato da musicisti dal calibro di Alfonso Santimone, Marcello Alulli al sax, il chitarrista Umberto Fiorentino e Pierpaolo Ranieri al basso elettrico. Roberto Gatto è ad oggi il batterista italiano più conosciuto nel mondo grazie alla sua ricerca timbrica raffinata e alla sua tecnica esecutiva perfetta. Vanta inoltre un’importante carriera per la produzione di album e colonne sonore per il cinema. Ad inaugurare questa seconda serata, alle 18 al Sunny Hill il duo Jole Canelli & Leonardo Marcucci intrattiene il pubblico durante il loro aperitivo. Un’atmosfera magica regalata dalla voce graffiante e raffinata di Jole, affiancata dalla tecnica chitarristica di Leonardo.