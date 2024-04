Roberta del Tongo espone al Quadrivio

Sarà inaugurata domani alle 17 nelle sale della galleria "Il Quadrivio", in viale Sonnino 100, a Grosseto, la mostra "Art", personale di Roberta del Tongo (nella foto) che resterà aperta fino a domenica 14 con orario 16.30-19.30.

Roberta Del Tongo, 56 anni, grossetana, già dalla scuola primaria manifesta la capacità di dipingere e creare forme artistiche, incoraggiata dalla famiglia (il padre è pittore e restauratore e creatore di mobili), che dell’arte ne ha fatto una professione. Si iscrive al liceo artistico "Andrea da Grosseto" e continua i propri studi all’Istituto "Pietro Aldi" e nel 1989 consegue la maturità artistica. Inizia la sua visibilità con la partecipazione alla mostra collettiva "Immagine di me" nella Fortezza Medicea di Grosseto e negli anni ‘90 espone in ambienti privati. Esegue pitture di immagini religiose a Grosseto e altre su territorio nazionale, su abiti talari e tovaglie sacre anche per il Giubileo del 2000. Nel 2022 riprende con una personale, intitolata "L’Arte si avvicina, esplora il suo mondo". Definita artista poliedrica, ama dipingere ed esprimersi su varie tecniche, dall’olio alla china, dalla stoffa-acrilico alla tempera acquarellata ed ai dipinti su vetro con filo a piombo. Lavora oggetti in creta e pittura terracotta, usando talvolta anche materiali di riciclo, dando vita di volta in volta a ciò più che la ispira e la emoziona.