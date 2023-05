Ritorna "Bimbimbici" Tour di mobilità dolce

Dopo l’annullamento dell’evento a causa del maltempo, domani torna l’appuntamento con "Bimbimbici", la pedalata in sicurezza che si svolgerà tra Follonica e Scarlino promossa dalla Fiab. Il tour organizzato per incentivare la mobilità attiva e sostenibile è aperto a tutti, dagli 0 ai 99 anni. L’evento prenderà il via alle 8.45 di fronte al museo Magma. Alle 9 verrà organizzata una caccia al tesoro (costo 4 euro) e alle 10 partirà la pedalata da Follonica al Puntone, per un totale di 4,5 chilometri all’andata e 4,5 al ritorno. L’arrivo è previsto al Portus Scabris. Alle 11 verrà organizzata una visita del padule di Scarlino e al museo Maps. Alle 11.45 verrà poi organizzato il rientro e una colazione in collaborazione con i soci Coop. "Ringraziamo la Fiab per le importanti attività che svolge durante tutto l’anno sui nostri territori – dicono dal Comune – Questa giornata unisce il Comune di Follonica a quello di Scarlino in un progetto pensato per le bambine e i bambini: una bella novità della quale siamo molto felici".